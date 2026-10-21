Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Lukrative Garmin-Anlage?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Garmin-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Garmin-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 103,28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Garmin-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,968 Garmin-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 290,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 281,13 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 181,13 Prozent gleich.
Alle Garmin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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