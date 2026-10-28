Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Garmin-Performance im Blick
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Garmin-Aktie statt. Zum Handelsende standen Garmin-Anteile an diesem Tag bei 145,05 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,894 Garmin-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 289,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 994,76 USD wert. Das entspricht einem Plus von 99,48 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Garmin eine Börsenbewertung in Höhe von 55,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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