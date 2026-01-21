Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Garmin-Anlage
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 123,78 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Garmin-Aktie investierten, hätten nun 0,808 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (200,73 USD), wäre die Investition nun 162,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 62,17 Prozent vermehrt.
Garmin war somit zuletzt am Markt 40,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garmin Ltd.
Analysen zu Garmin Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Garmin Ltd.
|174,00
|0,00%