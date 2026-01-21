NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 123,78 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Garmin-Aktie investierten, hätten nun 0,808 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (200,73 USD), wäre die Investition nun 162,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 62,17 Prozent vermehrt.

Garmin war somit zuletzt am Markt 40,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at