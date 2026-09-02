NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Garmin-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Garmin-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Garmin-Anteile bei 175,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,922 Garmin-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 275,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 663,14 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,63 Prozent gestiegen.

Der Garmin-Wert an der Börse wurde auf 54,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at