NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Garmin-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 220,12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 0,454 Garmin-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,89 USD, da sich der Wert einer Garmin-Aktie am 03.03.2026 auf 250,69 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 113,89 USD, was einer positiven Performance von 13,89 Prozent entspricht.
Garmin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
