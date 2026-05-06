NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Garmin-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Garmin-Aktie bei 103,78 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Garmin-Aktie investiert hat, hat nun 0,964 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.05.2026 226,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 234,64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 126,09 Prozent vermehrt.

Am Markt war Garmin jüngst 46,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at