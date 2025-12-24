Garmin Aktie

WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

Langfristige Investition 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Garmin-Aktien gewesen.

Das Garmin-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Garmin-Papier bei 120,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,832 Garmin-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 203,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 169,05 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 69,05 Prozent.

Der Börsenwert von Garmin belief sich jüngst auf 39,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Garmin Ltd. 170,00 0,00%

