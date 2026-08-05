Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Garmin-Investment
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Garmin von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Garmin-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Garmin-Aktie an diesem Tag 163,89 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,102 Garmin-Aktien im Depot. Die gehaltenen Garmin-Aktien wären am 04.08.2026 1 875,40 USD wert, da der Schlussstand 307,36 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,54 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Garmin betrug jüngst 58,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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