Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Langfristige Anlage
|
20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Garmin-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Garmin-Papier an diesem Tag 40,29 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 248,201 Garmin-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 228,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56 760,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 467,61 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 43,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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