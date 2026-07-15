Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Rentable Garmin-Investition?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Garmin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,01 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,217 Garmin-Anteilen. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 14.07.2026 5 363,03 USD wert, da der Schlussstand 241,39 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 436,30 Prozent.
Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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