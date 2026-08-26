NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Garmin-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Garmin-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Garmin-Anteile bei 103,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Garmin-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,676 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 2 791,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,45 USD belief. Damit wäre die Investition um 179,10 Prozent gestiegen.

Garmin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at