Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Profitable Garmin-Anlage?
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen
Garmin-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Garmin-Papier letztlich bei 119,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Garmin-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,368 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 17.11.2026 2 320,48 USD wert, da der Schlussstand 277,32 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 132,05 Prozent angezogen.
Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garmin Ltd.
Analysen zu Garmin Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Garmin Ltd.
|254,30
|0,08%