Wer vor Jahren in Garmin-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Garmin-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Garmin-Papier letztlich bei 119,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Garmin-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,368 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Garmin-Anteile wären am 17.11.2026 2 320,48 USD wert, da der Schlussstand 277,32 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 132,05 Prozent angezogen.

Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at