NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 233,45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 0,428 Garmin-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 297,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,41 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Garmin bezifferte sich zuletzt auf 59,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at