Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Garmin-Investmentbeispiel
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Garmin-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 04.11.2016 wurde das Garmin-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,01 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 212,721 Garmin-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57 740,91 USD, da sich der Wert einer Garmin-Aktie am 03.11.2026 auf 271,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 477,41 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Garmin zuletzt 52,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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