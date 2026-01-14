NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Garmin-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Garmin gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Garmin-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 98,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Garmin-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,823 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.01.2026 21 780,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117,81 Prozent gesteigert.

Garmin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

