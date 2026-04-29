Garmin Aktie

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WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

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Rentables Garmin-Investment? 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Garmin-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Garmin-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Garmin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 204,10 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Garmin-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,996 Garmin-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 12 141,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 247,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,42 Prozent gesteigert.

Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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