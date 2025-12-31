Garmin Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor 10 Jahren verdient
Garmin-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Garmin-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,903 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 517,62 USD, da sich der Wert eines Garmin-Anteils am 30.12.2025 auf 205,09 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 451,76 Prozent gesteigert.
Garmin war somit zuletzt am Markt 39,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
