Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 24.12.2025 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Gentex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Gentex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,39 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,101 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,65 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 23.12.2025 auf 23,38 USD belief. Damit wäre die Investition 42,65 Prozent mehr wert.

Gentex war somit zuletzt am Markt 5,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gentex Corp.mehr Nachrichten