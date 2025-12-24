NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Gentex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Gentex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,39 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,101 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,65 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 23.12.2025 auf 23,38 USD belief. Damit wäre die Investition 42,65 Prozent mehr wert.

Gentex war somit zuletzt am Markt 5,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at