Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Profitable Gentex-Investition?
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Gentex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Gentex-Papier an diesem Tag bei 17,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 56,497 Gentex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 362,71 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 04.08.2026 auf 24,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,27 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Gentex belief sich zuletzt auf 4,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gentex Corp.
Analysen zu Gentex Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gentex Corp.
|20,76
|1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.