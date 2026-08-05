NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Gentex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Gentex-Papier an diesem Tag bei 17,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 56,497 Gentex-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 362,71 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 04.08.2026 auf 24,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,27 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Gentex belief sich zuletzt auf 4,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at