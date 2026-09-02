NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gentex von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Gentex gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Gentex-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Gentex-Papier an diesem Tag 17,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 559,910 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Gentex-Papiers auf 22,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 390,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Gentex bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at