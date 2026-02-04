Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Lukrative Gentex-Anlage?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gentex von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gentex-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,22 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 330,907 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (23,92 USD), wäre die Investition nun 7 915,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,85 Prozent verringert.
Alle Gentex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gentex Corp.
Analysen zu Gentex Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gentex Corp.
|20,80
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.