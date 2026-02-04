Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

Lukrative Gentex-Anlage? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gentex von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gentex-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gentex-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,22 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 330,907 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (23,92 USD), wäre die Investition nun 7 915,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,85 Prozent verringert.

Alle Gentex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

