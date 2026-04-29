Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Rentabler Gentex-Einstieg?
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gentex von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Gentex-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Gentex-Aktie bei 27,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 362,450 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 495,83 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 28.04.2026 auf 23,44 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,04 Prozent.
Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 5,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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