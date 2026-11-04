Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Gentex-Investment
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gentex von vor einem Jahr gekostet
Am 04.11.2025 wurde die Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 432,526 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gentex-Aktie auf 20,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 687,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,13 Prozent.
Der Gentex-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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