NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gentex von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Gentex eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.11.2025 wurde die Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Gentex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 432,526 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gentex-Aktie auf 20,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 687,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,13 Prozent.

Der Gentex-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at