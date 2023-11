NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Gentex-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gentex-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gentex-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Gentex-Anteile bei 22,35 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 44,743 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 373,60 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 21.11.2023 auf 30,70 USD belief. Mit einer Performance von +37,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Gentex-Wert an der Börse wurde auf 7,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at