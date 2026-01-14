NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gentex-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Gentex-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Gentex-Anteile an diesem Tag bei 35,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 278,164 Gentex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 23,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 670,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,30 Prozent verringert.

Gentex war somit zuletzt am Markt 5,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at