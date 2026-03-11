NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gentex-Investment verlieren können.

Gentex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Gentex-Anteile an diesem Tag 36,82 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Gentex-Aktie investierten, hätten nun 27,159 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 586,09 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 10.03.2026 auf 21,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,39 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Gentex belief sich zuletzt auf 4,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at