NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gentex von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Gentex eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Gentex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,44 USD. Bei einem Gentex-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 282,167 Gentex-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 6 027,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,73 Prozent eingebüßt.

Gentex wurde am Markt mit 4,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at