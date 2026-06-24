Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
|Frühe Investition
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Gentex-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 27,54 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,311 Gentex-Anteilen. Die gehaltenen Gentex-Papiere wären am 23.06.2026 898,69 USD wert, da der Schlussstand 24,75 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,13 Prozent.
Der Börsenwert von Gentex belief sich zuletzt auf 5,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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