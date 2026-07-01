NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gentex-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gentex-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Gentex-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Gentex-Papier an diesem Tag bei 33,62 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Gentex-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 297,442 Gentex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 516,36 USD, da sich der Wert eines Gentex-Papiers am 30.06.2026 auf 25,27 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 24,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gentex bezifferte sich zuletzt auf 5,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at