NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 3 Jahren eingebracht

Gentex-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Gentex-Papier bei 31,86 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Gentex-Aktie investiert hat, hat nun 3,139 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,33 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 18.08.2026 auf 23,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,67 Prozent verkleinert.

Gentex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at