Gentex Aktie

Gentex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868891 / ISIN: US3719011096

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Frühes Investment 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Gentex eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Gentex-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,933 Gentex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,53 USD, da sich der Wert einer Gentex-Aktie am 28.07.2026 auf 24,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,47 Prozent vermindert.

Gentex war somit zuletzt am Markt 4,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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