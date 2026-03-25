NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gentex von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gentex-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Gentex-Papier statt. Diesen Tag beendete das Gentex-Papier bei 24,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Gentex-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,078 Gentex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,95 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 24.03.2026 auf 21,81 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 88,95 USD, was einer negativen Performance von 11,05 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Gentex einen Börsenwert von 4,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at