NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Gentex-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gentex-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 29,28 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gentex-Aktie investiert, befänden sich nun 3,415 Gentex-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Gentex-Papiere wären am 11.11.2025 79,64 USD wert, da der Schlussstand 23,32 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 20,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gentex belief sich zuletzt auf 5,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at