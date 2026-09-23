NASDAQ Composite Index-Wert Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gentex von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gentex-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Gentex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Gentex-Aktie bei 33,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 303,030 Gentex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (22,30 USD), wäre das Investment nun 6 757,58 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,42 Prozent verringert.

Gentex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at