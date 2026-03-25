Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

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Lohnendes Geospace Technologies-Investment? 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: Hätte sich ein Investment in Geospace Technologies vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Wenn ein Investor vor Jahren bei Geospace Technologies eingestiegen wäre, hätte er jetzt so viel Geld.

Am 25.03.2016 wurde das Geospace Technologies-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Geospace Technologies-Anteile bei 11,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Geospace Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,730 Geospace Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 000,00 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 24.03.2026 auf 11,53 USD belief. Damit wäre die Investition Prozent weniger wert.

Geospace Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 148,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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