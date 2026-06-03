Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Geospace Technologies-Investmentbeispiel
|
03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 03.06.2023 wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Geospace Technologies-Aktie letztlich bei 8,04 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 243,781 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Geospace Technologies-Papiers auf 8,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 609,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,09 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 108,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!