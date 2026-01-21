NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.01.2021 wurde die Geospace Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Geospace Technologies-Anteile bei 8,72 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 114,679 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 543,58 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 20.01.2026 auf 22,18 USD belief. Das entspricht einem Plus von 154,36 Prozent.

Geospace Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 301,39 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at