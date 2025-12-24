NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.12.2020 wurden Geospace Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,15 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 98,522 Geospace Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Geospace Technologies-Anteile wären am 23.12.2025 1 658,13 USD wert, da der Schlussstand 16,83 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,81 Prozent angewachsen.

Geospace Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 200,51 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at