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Geospace Technologies Aktie

Geospace Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

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Performance im Blick 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Geospace Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Geospace Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,579 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 12,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,75 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 166,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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