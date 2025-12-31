NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien verdienen können.

Am 31.12.2015 wurde das Geospace Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 14,07 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geospace Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 710,732 Geospace Technologies-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 373,85 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 30.12.2025 auf 17,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,74 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Geospace Technologies zuletzt 222,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at