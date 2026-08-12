Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Rentables Geospace Technologies-Investment?
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 10 Jahren gekostet
Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,49 USD. Bei einem Geospace Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,718 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Geospace Technologies-Papiers auf 5,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 69,41 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Geospace Technologies zuletzt 72,93 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corp
Analysen zu Geospace Technologies Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geospace Technologies Corp
|5,14
|-2,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.