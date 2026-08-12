Geospace Technologies Aktie

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WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

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Rentables Geospace Technologies-Investment? 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Geospace Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,49 USD. Bei einem Geospace Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,718 Geospace Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Geospace Technologies-Papiers auf 5,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 69,41 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Geospace Technologies zuletzt 72,93 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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