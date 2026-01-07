Geospace Technologies Aktie

WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090

Lukratives Geospace Technologies-Investment? 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Geospace Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 9,97 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1 003,009 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 18,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 485,46 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 84,85 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Geospace Technologies bezifferte sich zuletzt auf 243,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

