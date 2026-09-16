NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Geospace Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Geospace Technologies-Anteile an diesem Tag 17,79 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 562,114 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 866,78 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 71,33 Prozent.

Geospace Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at