Geospace Technologies-Investition 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Geospace Technologies-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Geospace Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 997,009 Geospace Technologies-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 17,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 367,90 USD wert. Damit wäre die Investition um 73,68 Prozent gestiegen.

Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 217,31 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

