Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Geospace Technologies-Investition
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Geospace Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 997,009 Geospace Technologies-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 17,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 367,90 USD wert. Damit wäre die Investition um 73,68 Prozent gestiegen.
Der Geospace Technologies-Wert an der Börse wurde auf 217,31 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corp
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
23.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
23.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)