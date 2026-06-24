NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geospace Technologies von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Geospace Technologies-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag 16,85 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 593,472 Geospace Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 112,76 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 23.06.2026 auf 6,93 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 58,87 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Geospace Technologies einen Börsenwert von 90,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at