NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Geospace Technologies-Investment gewesen.

Das Geospace Technologies-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag bei 9,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,111 Geospace Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,48 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,52 Prozent.

Geospace Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,32 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at