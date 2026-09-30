NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Geospace Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Geospace Technologies-Aktie bei 9,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 104,712 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie auf 4,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 507,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,21 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 63,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at