Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Rentabler Geospace Technologies-Einstieg?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Geospace Technologies-Papier bei 17,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,504 Geospace Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 305,35 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 08.09.2026 auf 5,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,47 Prozent vermindert.
Geospace Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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