NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geron von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Geron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2019 wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Geron-Anteile bei 1,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Geron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8 264,463 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 016,53 USD, da sich der Wert eines Geron-Papiers am 06.08.2024 auf 4,60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +280,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geron bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at