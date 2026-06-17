NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Geron eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Geron-Aktie an diesem Tag bei 2,73 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Geron-Aktie investiert hat, hat nun 366,300 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 1,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 432,23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 56,78 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 737,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at